В закрытом сосуде находится 500 г криптона под давлением 1 ат при температуре 37 градусов После нагревания давление в сосуде стало 3 атм какое количество теплоты было сообщено газу при нагревании?

Физика

В закрытом сосуде находится 500 г криптона под давлением 1 ат при температуре 37 градусов После нагревания давление в сосуде стало 3 атм какое количество теплоты было сообщено газу при нагревании?

Автор: Гость