В закрытом сосуде находится 500 г криптона под давлением 1 ат при температуре 37 градусов После нагревания давление в сосуде стало 3 атм какое количество теплоты было сообщено газу при нагревании?
Физика
В закрытом сосуде находится 500 г криптона под давлением 1 ат при температуре 37 градусов После нагревания давление в сосуде стало 3 атм какое количество теплоты было сообщено газу при нагревании?
Ответ(ы) на вопрос:
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500:37*1+(3:1атм)=279,45800006
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