Помогите сколько будет 5+5+6+6+7+7
Математика
Помогите сколько будет 5+5+6+6+7+7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+5=10+6=16+6=22+7=29+7=36
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