Найдите обьем прямоугольного параллелипипеда если его длина равна 6 целых 7/8 см высота в 1 целая 1/15 раза больше длины и на 21 целую 1/33 см меньше ширины

Гость: Гость:

Длина - 6 и 7/8 высота - 6 и 7/8 * 1 и 1/15 ширина - (6и 7/8 * 1 и 1/15) + 21 и 1/33 6 и 7/8 * 1 и 1/15=55/8*16/15=22/3 (6и 7/8 * 1 и 1/15) + 21 и 1/33=22/3+21 и 1/33=7 и 1/3+21 и 1/33=28 и 11/33+1/33=28 и 12/33 V(объём)=6 и 7/8+22/3+28 и 12/33=55/8+22/3+936/33=1815/264+1936/264+7488/264=11239/264=42 и 151/264 Ответ: 42 целые 151/264см в кубе.