1Какой из видов природных ресурсов относится к числу неисчерпаемых 1 минеральные 2 лесные 3 почвенные 4 энергия ветра 2Какая из перечисленных горных систем расположена в области кайнозойской складчатости 1 кавказ 2 саян...

География

1Какой из видов природных ресурсов относится к числу неисчерпаемых 1 минеральные 2 лесные 3 почвенные 4 энергия ветра 2Какая из перечисленных горных систем расположена в области кайнозойской складчатости 1 кавказ 2 саяны 3 урал 4 верхоянский хребет 3На територии какой из перечисленных низменностей расположена самая глубокая впадина России 1 западно-сибирская 2 колымская 3 северо-сибирская 4 прикаспийская 4 в пределах какой из перечисленных территорий земная кора наиболее молодая 1 алтай 2 западно сибирская равнина 3 среднесибирское плоскогоре 4 средний хребет

Автор: Гость