Причины и следствия климатических изменений.
Биология
Причины и следствия климатических изменений.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во первых на это влияет экология.Она резко упала из-за заводов,мусора и различных отходов.Конечно же климатические изменения происходят и это естественно.На дворе 21 век.Наши телефоны,компьютеры и различная техника создают радио волны которые так же влияют на климатические условия.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Турист первые 3 ч. шёл со скоростью 5 км/ч, следующие 2 ч - со скоростью 3 км/ч. После привала он прошёл оставшиеся 20 км за 5 ч. Найдите среднюю с...
Литература
Образ Пугачёва в повести Капитанская дочка.План : Разносчик в романе.Совпадают ли позиции автора и разказчика ???
Химия
Оприделите от химической связи в веществах формулами которых: H2, CO2, I2, CaS, BaCl2, N2, MgO, SO2,OF2, PH3, SiH4, SCl4, NaH,Mg2N