Причины и следствия климатических изменений.

Биология
Причины и следствия климатических изменений.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во первых на это влияет экология.Она резко упала из-за заводов,мусора и различных отходов.Конечно же климатические изменения происходят и это естественно.На дворе 21 век.Наши телефоны,компьютеры и различная техника создают радио волны которые так же влияют на климатические условия.
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