Причины и следствия климатических изменений.

Гость: Гость:

Во первых на это влияет экология.Она резко упала из-за заводов,мусора и различных отходов.Конечно же климатические изменения происходят и это естественно.На дворе 21 век.Наши телефоны,компьютеры и различная техника создают радио волны которые так же влияют на климатические условия.