Раскройте причины термидорианского переворота во Франции

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Термидорианский переворот — переворот, произошедший 27 июля 1794 года (9 термидора II года по республиканскому календарю) во Франции, приведший к аресту и казни Максимилиана Робеспьера и его сторонников, и положивший начало сворачиванию режима революционного правительства и периоду Термидорианской реакции Само событие участники и победители определяли как «Революция 9 термидора» (фр. révolution du 9 Thermidor) или «восстание 9 термидора» (фр. journée du 9 Thermidor). Позже в историографии революции появились определения событий 9 термидора как «государственного переворота» (фр. coup d'état), а также «контрреволюционного термидорианского переворота»