Какие бывают опасные последствия нарушения дисциплины?
Обществознание
Какие бывают опасные последствия нарушения дисциплины?
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Получение штрафа, условного срока , травмы, дисквалификация из уч. Учреждения.
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