Сравнить Китай и Японию 19 ВЕКА

Гость: Гость:

Будучи аграрными, отсталыми и изолированными обществами, обе страны катапультировали в противоположные траектории - от периферии в "центр" мирового развития (Япония) и от "центра" на "обочину" (Китай) . Предметом данной статьи является попытка предложить подход к "загадке" - почему Япония успешно справилась с вызовом развитых стран и сумела модернизироваться, а ее великий сосед - Китай, - имевший больше преимуществ и находившийся в более выгодном стартовом положении, - потерпел катастрофу. Существует много объяснений поставленной проблемы. Большинство относится либо к структуралистской, либо к культурологической интерпретации. На мой взгляд, эти две парадигмы "удобны" когда вы знаете результат и ничего не дают для понимания происходящих или будущих событий. Они как бы "притягивают" под себя рассматриваемые события. Этим подходам противостоит третье направление - бихевиоризм. Если структурализм подчеркивает "объективные" факторы (география, размеры или институты) , то бихевиоризм делает упор на субъективные моменты - лидерство, выбор стратегии развития, отношение населения, случайности. В данной статье рассматриваемый вопрос исследуется с бихевиористской перспективы. Я доказываю, что "ключ" к объяснению Японского рывка и Китайской катастрофы следует искать в факторах лидерства и избранной стратегии развития. Именно они являются корневым элементом для авторитарных обществ неевропейского типа на пути перехода от аграрного общества к индустриальному. Мне представляется, что неважно является ли страна большой или маленькой, "старой" или "молодой", изолированной или открытой, есть ли там "пассионарии" или нет; всего важнее - наличие творческого лидерства, которое смогло выбрать удачную стратегию развития, ориентированную на интегрирование в мировое развитие. В развитии любого азиатского общества нет ничего главнее и решающим, чем твердое лидерство и стратегия развития. Мне представляется, что примеры Японии эпохи Мэйдзи и Китая после Опиумных войн являются классическими в понимании той "догоняющей" системы, которая "сделала" международную политическую экономику Восточной Азии сегодня. Для того, чтобы доказать мой тезис, я делю свое эссе на три части. Первая рассматривает исторический контекст: вопрос ставится на фон основных событий и процессов. Во второй части дается историография проблемы, то есть демонстрируются некоторые наиболее типичные точки зрения, существующие в западной академической литературе. В последней части представляется авторской видение проблемы