Из 24м ситца сшили 8 одинаковых халатов. Сколько таких халатов можно сшить из 15м ситца. Как составить условие к задаче

Алгебра
Из 24м ситца сшили 8 одинаковых халатов. Сколько таких халатов можно сшить из 15м ситца. Как составить условие к задаче
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24-8 15-x 24x=8*15 24x=120:24 x=5
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