Из 24м ситца сшили 8 одинаковых халатов. Сколько таких халатов можно сшить из 15м ситца. Как составить условие к задаче

Алгебра

Из 24м ситца сшили 8 одинаковых халатов. Сколько таких халатов можно сшить из 15м ситца. Как составить условие к задаче

Автор: Гость