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Типология кочевого хозяйства. Возникновение кочевого скотоводства в евразийских степях — результат адаптации обществ с производящей экономикой в определенных экологических нишах. Это явилось следствием синхронного действия различных факторов естественно-географического, социально-экономического и конкретно-исторического порядка. К числу особенностей, определяющих специфику кочевого общества, относятся:Скотоводство как преобладающий род хозяйственной деятельности;Экстенсивный характер хозяйства;Периодически сезонная подвижность;Участие в перекочевках большей части населения;Преобладание натуральных форм хозяйства. Следовательно, кочевничество можно определить как особый род производящего хозяйства, где преобладающим занятием является экстенсивное подвижное скотоводство, а большая часть населения вовлечена в периодические перекочевки. На общих просторах евразийских степей кочевое скотоводство всегда было представлено типами и вариантами — от таборного кочевания с незамкнутым циклом до замкнутых циклических кочевании по определенным маршрутам и с более или менее постоянными зимниками, но без постоянных жилищ на них. Из всех критериев для систематизации кочевничества рациональным представляется характер кочевания, поскольку, с одной стороны, определяется экологией конкретных районов, с другой -тесной связью с социальными процессами, происходящими в кочевых обществах. Специалисты, ориентируясь на ряд таких разграничивающих факторов, выделяют несколько основных типов кочевания на территории евразийских пустынь и полупустынь:1. Все население кочует, не имея стабильных маршрутов перекочевок, поэтому нигде подолгу не задерживается. Это экстраординарный случай, известный лишь при миграции, завоеваниях и последующем освоении новых территорий.2. Все население кочует круглогодично по относительно неустойчивым меридианальным или радиально-круговым маршрутам, из-за отсутствия зимника. В новое время такой тип кочевания был отмечен в наиболее засушливых районах Казахстана, Туркмении и Монголии.3. Все население кочует по стабильным маршрутам, имея постоянные зимники. Как такового земледелия у них нет. Примером может служить большое количество средневековых этносов. В новое время так кочевали калмыки и часть казахов.4. Все население кочует весной, летом и осенью в меридианаль-ном и вертикальном направлении, возвращаясь на зиму к постоянным жилищам. Наряду с кочевым скотоводством практикуется земледелие, но лишь как подсобный вид хозяйства. Яркий пример -хозяйство казахов.