СРОЧНО!!! Хорошая погода ухудшилась и закончилась (дополнение). (Подходит?: в одно мгновение.)
Русский язык
СРОЧНО!!! Хорошая погода ухудшилась и закончилась (дополнение). (Подходит?: в одно мгновение.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет не подходит, лучше напиши (в селе или какое-то другое место)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский язык
Пожалуйста помогите) Нужно задать еще один вопрос и естественно ответить) -have you read any of the harry potter books? -yes,i have. -how man...