СРОЧНО!!! Хорошая погода ухудшилась и закончилась (дополнение). (Подходит?: в одно мгновение.)

Русский язык
СРОЧНО!!! Хорошая погода ухудшилась и закончилась (дополнение). (Подходит?: в одно мгновение.)
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Автор: Гость
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Гость:
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