Решите уравнения: А) (х+155)-35=145 Б) 168-(98+z)=65 В) (853+y)-53=900 Г) (s+275)-275=384 Прошу помогите!
Математика
Решите уравнения: А) (х+155)-35=145 Б) 168-(98+z)=65 В) (853+y)-53=900 Г) (s+275)-275=384 Прошу помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) (x+155)-35=145 x+155-35=145 x=145-155+35 x=25 б) 168-(98+z)=65 168-98-z=65 -z=65-168+98 -z=-5 z=5 в) (853+y)-53=900 853+y-53=900 y=900-853+53 y=100 г) (s+275)-275=384 s+275-275=384 s=384
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