Решите уравнения: А) (х+155)-35=145 Б) 168-(98+z)=65 В) (853+y)-53=900 Г) (s+275)-275=384 Прошу помогите!

Математика

Решите уравнения: А) (х+155)-35=145 Б) 168-(98+z)=65 В) (853+y)-53=900 Г) (s+275)-275=384 Прошу помогите!

Автор: Гость