Доказать что сумма трех чисел кратна 3

Математика
Доказать что сумма трех чисел кратна 3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот один+один+один=3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Различия голубей турман и бойный
Ответить
Геометрия
Выполните любые два или три задания кроме 2 и 3
Ответить
Математика
Помогите даю 45 баллов
Ответить
История
Культура візантії..........
Ответить
Русский язык
Сделайте пожалуйста упражнения 127
Ответить