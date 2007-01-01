Развитие экономики и культуры в Новгородской области

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Новгоро́дская о́бласть — субъект Российской Федерации.Расположена на северо-западе европейской части страны. Область входит в состав Северо-Западного федерального округа.Административный центр — Великий Новгород.Площадь области — шестая из семи областей Северо-Западного федерального округа — составляет 55,3 тысячи км². Протяжённость территории области с запада на восток — 385 км, а с севера на юг — 278 км[5]. Новгородская область граничит с Псковской областью на западе и юго-западе, с Тверской областью на юге и юго-востоке, с Ленинградской областью на севере и северо-западе и Вологодской областью на северо-востоке. Численность населения — 615 692[1]чел. (2016). Природные условия[править | править вики-текст] Область расположена на северо-западе Европейской части России.Большая часть территории — плоская, местами заболоченная Приильменская низменность, в центре которой — озеро Ильмень (самое большое в области). Берега Ильменя изрезанные, часто низкие и заболоченные. В озеро впадают 52 реки, крупнейшие из них Мста, Шелонь и Ловать с Полистью, вытекает одна река —Волхов.На юго-востоке — холмисто-моренная Валдайская возвышенность (высота до 299,6 м), на северо-востоке её продолжение — Тихвинская гряда. Здесь проходит главный водоразделВосточно-Европейской равнины, с западных склонов возвышенности реки бассейна Балтийского моря, а с восточных бассейна Каспийского моря. В этой части области расположено большое количество озёр, такие как Валдайское (самое глубоководное в области), Селигер (в пределы области входит только северный Полновский плёс озера),Ужин, Пирос, Меглино, Вельё и другие.Область расположена в лесной зоне (южная тайга и смешанные леса) и обладает подзолистыми и болотистыми (на северо-западе) почвами. Леса занимают более 60 % территории области. На территории области расположены 3 федеральные ООПТ(Валдайский национальный парк, Рдейский заповедник и ботанический памятник природы «Роща академика Железнова»), 28 природных заказников (из них 18 — биологических и 10 комплексных) и 111 памятников природы.Ресурсы[править | править вики-текст] Полезные ископаемые: месторождения торфа, бурого угля, огнеупорной и строительнойглины, бокситов и др. Область богата минеральными и радоновыми источниками, лечебными грязями (широко известный с XIX века курорт «Старая Русса»). По степени освоения питьевых подземных минеральных вод, Новгородская область является основным лидером в Северо-Западном регионе. В последние годы активно идет процесс выявления новых месторождений. По состоянию на 1 января 2007 года в области разведано и учтено государственным балансом 226 месторождений твёрдых полезных ископаемых. Из них в настоящее время разрабатываются: строительные пески — 70, валунно-гравийно-песчаное сырьё — 53, огнеупорные глины — 2, кирпичные и керамические глины — 2, стекольные кварцесодержащие пески — 1, лечебные грязи — 1,строительный камень —1, известняки — 1. Из 639 месторождений торфа осваиваются 9. Наряду с эксплуатируемыми месторождениями имеются промышленные месторождения, сырьё которых не используется по экономическим причинам (горючие сланцы, бокситы, бурые угли, тугоплавкие глины, минеральные краски)[6]. Планируется геологическое изучение участков недр на нефть,алмазы и марганец.т