Докажите что значение выражения (11n+39)-(4n+11) кратно 7 при любом натуральном n.
Алгебра
Докажите что значение выражения (11n+39)-(4n+11) кратно 7 при любом натуральном n.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(11n+39)-(4n+11)=11n+39-4n-11=7n+28 n-2 (7*2)+28)):7=42/7=6
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