Краткое сочинения про музей оружей в Туле.

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Мой любимый город. Мой любимый город – это Тула, здесь я живу .Он является городом - героем. Я люблю свой город и хочу рассказать вам о нем . У него очень длинная и красивая история. Тула была основана на один год раньше Москвы, в 1146 году. На территории города раньше жило племя, люди из него и были нашим предками, они занимались торговлей и земледелием. Но это было в давние времена, теперь остались только свидетели того времени – курганы и памятники. Со временем Русь приняла Христианство, и на территории Тулы стали воздвигаться храмы и соборы, например ,прекрасный Успенский собор.Этот архитектурный памятник находится на территории исторического музея «Тульский кремль», который был основан в 1514 году для защиты города. Иконы, настенные, купольные росписи, витражи, фрески, мозаики доныне украшают древние храмы, монастыри, святые сооружения моего города. В яркий солнечный день купола тульских церквей сияют золотыми бликами на фоне лазурного неба. Если вы пройдетесь по улицам Тулы, то обязательно обратите свое внимание на прекрасные памятники Петру 1, В.Вересаеву, Л.Н.Толстому, Рудневу, узоры красивых оград, ворот, балконных решеток, элементы античного стиля в архитектуре многих старинных зданий. Эта красота не оставит вас равнодушными. Всем гостям Тулы я советую посетить наши музеи: неповторимый музей оружия, выставку мирных изделий туляков- музей самоваров, знаменитый музей пряничного производства, уникальный художественный музей. Именно здесь перед вами раскроются культурные сокровища родного города. Недаром люди со всех концов России едут в Тулу за сувенирами. Я сам не раз был в этих музеях , и мне в них очень понравилось. Если вы будете в моем городе, непременно сходите в парк им. Белоусова, драматический театр, посидите в уютных, тихих сквериках, погуляйте в Кремлевском саду… Вы поймете, почему я люблю свой красивый город. Он скромен, но в нем есть особая прелесть, которая проста как вечерняя заря, березовая рощица, узкая речка. Люди у нас приветливые и отзывчивые, если что – нибудь случиться, тебе всегда помогут. Если кто – нибудь захочет увидеть город, где исторические и современные здания и сооружения попадаются одинаково часто, то лучше Тулы не найти. Приезжайте в мой город, и он не разочарует вас!