Прочитай текст и озаглавь .напиши заголовок.Ранним утром мы поехали кататься на л??жах. В лесу было тихо. Плавно падали снежинки. Ястала около елочки.Три снежинки кпали мне на ладошку.Какие они разные! Через секунду снежинки ра...
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Прочитай текст и озаглавь .напиши заголовок.Ранним утром мы поехали кататься на л??жах. В лесу было тихо. Плавно падали снежинки. Ястала около елочки.Три снежинки кпали мне на ладошку.Какие они разные! Через секунду снежинки растаяли.Я побежала догонять друзей. Раздели текст на части (начало,основная часть, концовка) рисунком снежинки*.Начерти схему третьего предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимняя прогулка. Ранним утром мы поехали кататься на лыжах. В лесу было тихо. Плавно падали снежинки. Я стала около елочки.Три снежинки упали мне на ладошку.Какие они разные! Через секунду снежинки растаяли. Я побежала догонять друзей. _== == ----
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