Помогите с немецким нужно соченение про хоби желательно про баскетбол(10предложений)
Немецкий язык
Помогите с немецким нужно соченение про хоби желательно про баскетбол(10предложений)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ich liebe Fussball.Ich und mein Freunde spielen zusammen. Больше придумать не могу и футбол написать не смогла нормально.
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