И вот ещё вопрос такой : укажите,какой из перечисленных видов транспорта является самым дешевым в перевозке пассаажиров ? А)автомобильный б)железнодорожный в) морской г)авиационный

География

И вот ещё вопрос такой : укажите,какой из перечисленных видов транспорта является самым дешевым в перевозке пассаажиров ? А)автомобильный б)железнодорожный в) морской г)авиационный

Автор: Гость