И вот ещё вопрос такой : укажите,какой из перечисленных видов транспорта является самым дешевым в перевозке пассаажиров ? А)автомобильный б)железнодорожный в) морской г)авиационный
География
И вот ещё вопрос такой : укажите,какой из перечисленных видов транспорта является самым дешевым в перевозке пассаажиров ? А)автомобильный б)железнодорожный в) морской г)авиационный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автомобильный транспорт, но однозначного ответа нет. Авиационный самый дорогой
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