Образ Пугачёва в повести Капитанская дочка.План : Разносчик в романе.Совпадают ли позиции автора и разказчика ???

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Образ Пугачёва в повести Капитанская дочка.План : Разносчик в романе.Совпадают ли позиции автора и разказчика ???

Автор: Гость