Образ Пугачёва в повести Капитанская дочка.План : Разносчик в романе.Совпадают ли позиции автора и разказчика ???
Литература
Образ Пугачёва в повести Капитанская дочка.План : Разносчик в романе.Совпадают ли позиции автора и разказчика ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой ответ - Совпадают.
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