Турист первые 3 ч. шёл со скоростью 5 км/ч, следующие 2 ч - со скоростью 3 км/ч. После привала он прошёл оставшиеся 20 км за 5 ч. Найдите среднюю скорость движения туриста.

Математика

Турист первые 3 ч. шёл со скоростью 5 км/ч, следующие 2 ч - со скоростью 3 км/ч. После привала он прошёл оставшиеся 20 км за 5 ч. Найдите среднюю скорость движения туриста.

Автор: Гость