Турист первые 3 ч. шёл со скоростью 5 км/ч, следующие 2 ч - со скоростью 3 км/ч. После привала он прошёл оставшиеся 20 км за 5 ч. Найдите среднюю скорость движения туриста.
Математика
Турист первые 3 ч. шёл со скоростью 5 км/ч, следующие 2 ч - со скоростью 3 км/ч. После привала он прошёл оставшиеся 20 км за 5 ч. Найдите среднюю скорость движения туриста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3х5)+(2х3)+20=41 км прошел 41:10=4.01 км ч
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