Переведите пожалуйса на русский 2и3
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Переведите пожалуйса на русский 2и3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во втором говорится о высокой башне в Вашингтоне.Это самая большая в мире башня. что бы забратсч на самый верх понадобится лишь 43 секунды
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