Номер 73 помогите пж......
Українська література
Номер 73 помогите пж......
Ответ(ы) на вопрос:
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1)пшеница,рис,рожь,овёс,ячмень 2)томаты,огурцы,морковь,укроп 3)лён,хлопок,подсолнечник
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