Напишите свободное изложение представьте что вы объясняете ученикам младшего кл??сса,как орентировать во времени по цветкам
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Напишите свободное изложение представьте что вы объясняете ученикам младшего кл??сса,как орентировать во времени по цветкам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы ориентироваться во времени по цветам, например сутки, нужно представить, что ночь-черное, а день -белое, вечер-синее, утро - красное. Год: зима-белое, весна -зеленое, лето - красное, осень желтое...
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