Помогите .Задача по физике . Найти какое количество энергии требуется для обраще??ия 150г воды в пар при температуре 100 c Дано : m=150г t=100 c Решение подробное Пожалуйста
Физика
Помогите .Задача по физике . Найти какое количество энергии требуется для обраще??ия 150г воды в пар при температуре 100 c Дано : m=150г t=100 c Решение подробное Пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Необходимая энергия равна Q=C*m; где С - удельная теплота парообразования (испарения) C=2256.2 кДж/кг, m - масса испарившейся воды. Q=2256.2*10^3*0.15=338.43 кДж.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Право
Ученики 8-го класса во время перерыва, играя во дворе школы, по неосторожности сломали два молодых деревца. Есть ли в действиях ребят состав админи...
Физика
В закрытом сосуде находится 500 г криптона под давлением 1 ат при температуре 37 градусов После нагревания давление в сосуде стало 3 атм какое коли...
Русский язык
Напишите свободное изложение представьте что вы объясняете ученикам младшего кл??сса,как орентировать во времени по цветкам