Помогите .Задача по физике . Найти какое количество энергии требуется для обраще??ия 150г воды в пар при температуре 100 c Дано : m=150г t=100 c Решение подробное Пожалуйста

Физика

Помогите .Задача по физике . Найти какое количество энергии требуется для обраще??ия 150г воды в пар при температуре 100 c Дано : m=150г t=100 c Решение подробное Пожалуйста

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