Ученики 8-го класса во время перерыва, играя во дворе школы, по неосторожности сломали два молодых деревца. Есть ли в действиях ребят состав административного проступка???
Право
Ученики 8-го класса во время перерыва, играя во дворе школы, по неосторожности сломали два молодых деревца. Есть ли в действиях ребят состав административного проступка???
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Гость:
Если отсутствуют злой умысел и преднамеренный замысел,то не является административным проступком (но провести беседу с ребятами провести конечно необходимо)
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