На делянку для посадки леса привезли 950 саженцев. Одну десятую всех саженцев составляли дубы, остальные хвойные. Сколько саженцев хвойных деревьев привезли на делянку
Математика
На делянку для посадки леса привезли 950 саженцев. Одну десятую всех саженцев составляли дубы, остальные хвойные. Сколько саженцев хвойных деревьев привезли на делянку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
950:10=95(с) дубы 950-95=855(с)- хвойные
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