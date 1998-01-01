Краткое сочине про город Щекино

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Краткое сочине про город Щекино
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В городе действует центр детского творчества, дворец культуры, художественно-краеведческий музей. В 2001 году открыто представительство Международного института экономики и права. До 2007 года существовал хоккейный клуб «Корд» и одноимённый ледовый дворец, ныне ликвидированные руководством ОАО «Щёкиноазот»[16]. Также в Щёкино активно развиваются и популяризируются такие виды спорта, как акватлон и подводное регби. СМИ[править | править вики-текст]Раз в неделю издаются районные газеты «Щёкинский Вестник» и «Щёкинский Химик», а также, рекламная газета «Визитка». По проводному радиовещанию, три раза в неделю (понедельник, среду и пятницу) на волнах «Радио России», в 18-50 выходит передача «Добрый вечер, Щёкино!» Кабельное телевидение представлено двумя операторами: МТС и Телеком-Б. Интерактивное телевидение представлено двумя операторами: Билайн и Ростелеком. Проводной интернет представлен тремя операторами: МТС, Билайн и Ростелеком. Все операторы имеют практически полное покрытие своей сети в многоэтажных домах. В 1998 году в Щёкино появился оператор кабельного телевидения Телеком-Б.
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