Из двух городов , расстояние между которыми 300 км, вышли одновременно навстречу др??г другу два поезда . Через 2 ч растояние между ними было 80 км . найдите скорость каждого поезда , если скорость одного из них на 10 км/ч мень...

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Из двух городов , расстояние между которыми 300 км, вышли одновременно навстречу др??г другу два поезда . Через 2 ч растояние между ними было 80 км . найдите скорость каждого поезда , если скорость одного из них на 10 км/ч меньше скорости другого

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