Из двух городов , расстояние между которыми 300 км, вышли одновременно навстречу др??г другу два поезда . Через 2 ч растояние между ними было 80 км . найдите скорость каждого поезда , если скорость одного из них на 10 км/ч мень...

Алгебра
Из двух городов , расстояние между которыми 300 км, вышли одновременно навстречу др??г другу два поезда . Через 2 ч растояние между ними было 80 км . найдите скорость каждого поезда , если скорость одного из них на 10 км/ч меньше скорости другого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300-80=220км-проехал 220:2=110км-за час (110-10):2=50км/ч-1 поезд 110-50=60км/с-2 поезд
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