Язык Дари. Векипедия.Очень кратко

Русский язык
Язык Дари. Векипедия.Очень кратко
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дари́ (دری дари; фарси́-кабули́, кабули́, афганско-персидский язык) — язык афганских таджиков, хазарейцев, чараймаков и некоторых других этнических групп. Один из двух государственных языков Афганистана. Распространён главным образом в его северных и центральных провинциях, в Кабуле, а также в северном Пакистане, и в восточном Иране. Является языком межэтнического общения в Афганистане. Общее число говорящих более 12 миллионов человек (2011, оценка). Носители дари в качестве родного языка, составляют около 50 % населения Афганистана.Большинством специалистов рассматривается как местный афганский вариант таджикского и персидского языков. От иранского варианта персидского, дари отличается в основном фонетикой (главным образом вокализмом), также имеются небольшие и почти незаметные отличия в лексике и грамматике. Почти идентичен с таджикским языком и отличается от него лишь письменностью, то есть если таджикский язык использует в качестве письменности кириллицу, то дари использует свою письменность, которая немного отличается от арабо-персидской письменности. Носители дари, персидского и таджикского языков, без проблем понимают друг друга.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Какая религия в китае и японии?
Ответить
Українська література
Номер 73 помогите пж......
Ответить
Литература
Евгений Носов"Белый гусь,, помогите составить план.
Ответить
Литература
Подскажите пожалуйста.Черты характера Павла , в рассказе Бежин луг. Заранее благо??арна.
Ответить
Другие предметы
Подберите музыкальные произведения русских композиторов (романсы,камерно-инструментальная музыка),которые можно использовать как фон, способствующи...
Ответить