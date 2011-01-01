Язык Дари. Векипедия.Очень кратко

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Дари́ (دری дари; фарси́-кабули́, кабули́, афганско-персидский язык) — язык афганских таджиков, хазарейцев, чараймаков и некоторых других этнических групп. Один из двух государственных языков Афганистана. Распространён главным образом в его северных и центральных провинциях, в Кабуле, а также в северном Пакистане, и в восточном Иране. Является языком межэтнического общения в Афганистане. Общее число говорящих более 12 миллионов человек (2011, оценка). Носители дари в качестве родного языка, составляют около 50 % населения Афганистана.Большинством специалистов рассматривается как местный афганский вариант таджикского и персидского языков. От иранского варианта персидского, дари отличается в основном фонетикой (главным образом вокализмом), также имеются небольшие и почти незаметные отличия в лексике и грамматике. Почти идентичен с таджикским языком и отличается от него лишь письменностью, то есть если таджикский язык использует в качестве письменности кириллицу, то дари использует свою письменность, которая немного отличается от арабо-персидской письменности. Носители дари, персидского и таджикского языков, без проблем понимают друг друга.