Помогите пожалуйста решить 1 задание. Никак не получается.. Очень срочно!
Алгебра
Помогите пожалуйста решить 1 задание. Никак не получается.. Очень срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(0,7-7.0,9/4).16=11,2-16.7.0,9/4=11,2-4.7.0,9= =11,2-28.0,9=11,2-25,2=-14
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