Помогите пожалуйста решить 1 задание. Никак не получается.. Очень срочно!

Алгебра
Помогите пожалуйста решить 1 задание. Никак не получается.. Очень срочно!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(0,7-7.0,9/4).16=11,2-16.7.0,9/4=11,2-4.7.0,9= =11,2-28.0,9=11,2-25,2=-14
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решение примера1,6:80
Ответить
Геометрия
SOS❗️ Помогите, пожалуйста!!! Укажите номера верных суждений и объясните почему ??ни верные(привести теоремы) 1) В любом выпуклом четырехугол...
Ответить
Математика
На сторону CB прямоугольника ABCD помечено точку О. Чему равна площадь триугольника AOD, если площадь прямоугольника равняется 32см(квадратных)?
Ответить
Алгебра
Решите систему неравенств помогите!!!
Ответить
Алгебра
При каком значении переменной а значение выражения равно 5а-6 в 2 р. м. значения выражения 8а+13? с объяснением пожалуйста
Ответить