SOS❗️ Помогите, пожалуйста!!! Укажите номера верных суждений и объясните почему ??ни верные(привести теоремы) 1) В любом выпуклом четырехугольнике хотя бы один угол является острым. 2) Если стороны одного угла перпендикуляр...
Геометрия
SOS❗️ Помогите, пожалуйста!!! Укажите номера верных суждений и объясните почему ??ни верные(привести теоремы) 1) В любом выпуклом четырехугольнике хотя бы один угол является острым. 2) Если стороны одного угла перпендикулярны сторонам другого угла , то такие углы равны. 3) Если две стороны и медиана одного треугольника равны двум сторонам и медиане другого треугольника , то эти треугольники равны. 4) В равнобедренном треугольнике отрезок, соединяющий концы биссектрис, проведенных из вершин основания, параллелен основанию.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- неверно, так как все углы могут быть прямыми - прямоугольник. 2-верно, теорема о равенстве углов. 3-неверно, так медиана должна быть заключена между этими сторонами (теорема) 4-верно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На сторону CB прямоугольника ABCD помечено точку О. Чему равна площадь триугольника AOD, если площадь прямоугольника равняется 32см(квадратных)?
Алгебра
При каком значении переменной а значение выражения равно 5а-6 в 2 р. м. значения выражения 8а+13? с объяснением пожалуйста
Математика
В первый день туристы шли со скоростью 5км/ч и были в пути 9 часов во второй день они шли со скоростью 4км/ч и были в пути 10ч какое расстояние про...