SOS❗️ Помогите, пожалуйста!!! Укажите номера верных суждений и объясните почему ??ни верные(привести теоремы) 1) В любом выпуклом четырехугольнике хотя бы один угол является острым. 2) Если стороны одного угла перпендикуляр...

Геометрия

SOS❗️ Помогите, пожалуйста!!! Укажите номера верных суждений и объясните почему ??ни верные(привести теоремы) 1) В любом выпуклом четырехугольнике хотя бы один угол является острым. 2) Если стороны одного угла перпендикулярны сторонам другого угла , то такие углы равны. 3) Если две стороны и медиана одного треугольника равны двум сторонам и медиане другого треугольника , то эти треугольники равны. 4) В равнобедренном треугольнике отрезок, соединяющий концы биссектрис, проведенных из вершин основания, параллелен основанию.

Автор: Гость