Помогите пожалуйста решить 2,4,5,задание очень надо ,ну пожалуйста

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2) графиком является прямая, для построения достаточно 2 точек. Пусть Х=0 тогда у= -2*0-6= -6 А(0;-6) Пусть у=0 тогда 0=-2х-6. 2х=-6 Х= -3 В(-3;0) Через эти точки проведи прямую У= -2 Отметь на оси ОУ точку -2 проведи прямую параллельную оси ОХ эта прямая пересечёт краник в точке вот из этой точке опусти перпендикуляр на ось ОХ это и будет значение Х при котором функция принимает значение =-2. (Х= -2) 4). Прямые пересекаются те есть общая точка. -36х+12= -19х-39 -36х+19х= -39-12 -17х=-51 Х=3 Это Х координата точки пересечения У=-36*(3)+12= -108+12= -96 С(3; -96) координаты точки пересечения. 5) у = КХ+b У= -7х -15 К1= -7 что бы прямые были параллельны угловые коэффициенты должны быть равны Те к= -7 Если прямая проходит через начало координат то b=0 y= -7x прямая параллельная прямой у= -7х-15