Помогите пожалуйста решить 26,26-6,874
Математика
Помогите пожалуйста решить 26,26-6,874
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дотишите только черту дроби! 26,260 -6,874 =19,386
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