Помогите пожалуйста с примером, найдите значение выражения 6(2x-3y)-2(x+y) если 2y-x=17,8. Заранее огромное спасибо!))

Математика

Помогите пожалуйста с примером, найдите значение выражения 6(2x-3y)-2(x+y) если 2y-x=17,8. Заранее огромное спасибо!))

Автор: Гость