Помогите пожалуйста с примером, найдите значение выражения 6(2x-3y)-2(x+y) если 2y-x=17,8. Заранее огромное спасибо!))
Математика
Помогите пожалуйста с примером, найдите значение выражения 6(2x-3y)-2(x+y) если 2y-x=17,8. Заранее огромное спасибо!))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=2у-17.8 6(2x-3y)-2(х+y)=12х-18у-2х-2у=10х-20у=10(2у-17.8)-20у=20у-178-20у=-178
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Как изменяется атмосферное давление с наступлением а)холодной погоды; б)теплой погоды? Объясните причины изменения атмосферного давление с изменени...
Русский язык
Какое слово модно образовать если известно корень этого слова как в слове дорожный приставка как в слове пошел суффикс и окончание как в слове путник
Математика
Литература