Помогите пожалуйста решить 4 задание.

Химия
Помогите пожалуйста решить 4 задание.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если v - хим. кол-во, то так...
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