Помогите пожалуйста решить алгебру Задание 1,2,3
Алгебра
Помогите пожалуйста решить алгебру Задание 1,2,3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а) х не=1; б) х принадлежит промежутку от -3 до 3, скобочки квадратные 3. а) четная; б) нечетная а во 2 номере надо чертить элементарные графики по точкам
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