Как решить задачу...... За 6 часов поезд прошёл 432 км. Сколько километров пройдёт он з?? 9 часов, если будет двигаться с той же скоростью?
Математика
Как решить задачу...... За 6 часов поезд прошёл 432 км. Сколько километров пройдёт он з?? 9 часов, если будет двигаться с той же скоростью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
432 км за 6 часов 432/6=72 км/ч скорость 72*9=648 км Еще можно так: 432 км за 6 часов, то есть 216 км за 3 часа (в 2 раза меньше 6ч) 6 часов (432 км) + 3 часа (216 км) = 9 часов (648 км)
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