Помогите пожалуйста решить эти 2 примера по действиям!) заранее спасибо
Математика
Помогите пожалуйста решить эти 2 примера по действиям!) заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
1) -3,25+(-1)=-3+(-1)=-4=-5 2) -1+(-1)=-1+(-1)=-2=-3 3) -5+(-3)=-8 1) -+(-)=-+(-)=-=- 2) -1,85+(-1,35)=-3,2 3) -+(-3,2)=-+(-3)=-+(-3)=-3=-4
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