Как правильно написать - Сложу или складу?

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Как правильно написать - Сложу или складу?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Складу..думаю будет верным
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