Из двух городов, растояние между которыми 600 км, одновременно выехали навстречу друг другу два автомобиля, которые встретились через 4 ч. один автомобиль ехал со скоростью 70 км/ч. Какова скорость второго автомобиля?

Математика
Из двух городов, растояние между которыми 600 км, одновременно выехали навстречу друг другу два автомобиля, которые встретились через 4 ч. один автомобиль ехал со скоростью 70 км/ч. Какова скорость второго автомобиля?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
70×4=280 км 600-280=320 км 320÷4=80 км
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