Из двух городов, растояние между которыми 600 км, одновременно выехали навстречу друг другу два автомобиля, которые встретились через 4 ч. один автомобиль ехал со скоростью 70 км/ч. Какова скорость второго автомобиля?

Математика

Из двух городов, растояние между которыми 600 км, одновременно выехали навстречу друг другу два автомобиля, которые встретились через 4 ч. один автомобиль ехал со скоростью 70 км/ч. Какова скорость второго автомобиля?

Автор: Гость