10 прилагательных о характере саши детство максим горький

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"Всем лучшим во мне я обязан книгам" М. Горький В повести “Детство” значительное место отведено Акулине Ивановне и Хорошему Делу, а в повести “В людях” - повару Смурому и кочегару Якову. Эти люди оказали огромное влияние на формирование чувств и мыслей Алеши Пешкова. В повестях они выделены как фигуры, значительные своей индивидуальностью и в них олицетворены добрые и талантливые начала русского характера. Духовный мир Алеши Пешкова населяли родственники и чужие люди, с которыми его столкнула тяжелая судьба. В формировании его сознания участвовали две силы, которые, казалось, были далеко не равны. Это силы зла и добра. В этих условиях возможность выбора в огромной мере зависела от ума Алексея, его характера, прирожденного умения наблюдать и воспринимать факты, явления жизни. Прекрасной особенностью Алеши было восприятие доброго и красивого и отталкивание от злого и дрянного, отравлявшего атмосферу в доме Каши-риных и вне его. В этом смысле особенно характерно противопоставление бабушки Акулины Ивановны и деда Каширина в сознании мальчика. Горький сохранил благодарную память о бабушке. Она воспитала в нем редкий дар-умение уважать и любить человека. Если в первых частях трилогии Горький показывал характер героя главным образом в сопротивлении уродствам жизни, то в III части - “Мои университеты” -дальнейшее развитие характера раскрывается в процессе духовного и .идейного формирования. Характер Алеши Пешкова складывался не только в сопротивлениях окружающей среде; сопротивление это было связано и с переоценкой ценностей, почерпнутых из книг и рассказов людей, имевших на него влияние. При этом он хотел и стремился самостоятельно осмыслить сложные явления и факты жизни. Действительность, которую “осваивал” юноша Пешков, раскрывалась перед ним в противоречиях, и нередко враждебных. Но она же и хранила в себе истину, а до этой истины он добирался, составляя мнения о разных “учителях жизни”.