Сопоставте фрагмент рассказ Тургенева "Бирюк" с фрагментом сказки Салтыкова-Щедр??на "Дикий помещник".Что объединяет оба фрагмента в раскрытие тема народа?
Литература
Сопоставте фрагмент рассказ Тургенева "Бирюк" с фрагментом сказки Салтыкова-Щедр??на "Дикий помещник".Что объединяет оба фрагмента в раскрытие тема народа?
Ответ(ы):
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Сказки – это итог сорокалетней деятельности писателя, итог всего его творческого пути. В них сплетается комическое и трагическое, сочетаются фантастика с реальностью, широко используется гипербола, гротеск, эзопов язык. В сказках мы встречаем героев его эпохи: свирепых и невежественных правителей народа (“Медведь на воеводстве”, “Орел-меценат”); здесь и народ, могучий, талантливый, но вместе с тем покорный своим эксплуататорам (“Коняга”, “Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил”), сатира на либеральную интеллигенцию развернута в сказках “Премудрый пискарь”, “Карась-идеалист”, “Самоотверженный заяц”. М. Е. Салтыков-Щедрин вводит в мир сказки злободневные политические мотивы, раскрывает сложные проблемы современности. И идейное содержание и художественные особенности сатирических сказок направлены на воспитание уважения к народу и гражданских чувств в русских людях. Вот, какие пороки обличает писатель. Жизнь за счет народного труда превратила помещика в паразита. С исчезновением мужика наступают всяческие лишения, после которых помещик превращается в дикого зверя. Салтыков-Щедрин убеждает в том, что народ-создатель основных материальных и духовных ценностей, опора государства. Горечью проникнуты слова сатирика, посвященные народу. Терпит он притеснения помещика и только к богу обращается за помощью. Салтыков-Щедрин создал новый, оригинальный жанр политической сказки. Идейно-тематическое содержание сказок: обличение самодержавия, обличение господствующего класса, обличение бездеятельных либералов и обывателей, показ положения угнетенного народа. В сказках Салтыкова-Щедрина соединились три плана повествования: сказочный, реально-исторический, бытовой. Писатель искусно использует в своих сказках сатирические приемы – гротеск, гиперболу, сарказм, соединение разных стилевых планов в одном произведении. Сказки, наполненные глубоким философским содержанием, объединены в особый цикл аллегорических сказок. Многие сказки написаны в жанре животного эпоса. В сказках практически нет положительных героев; даже народ изображен смирившимся со своей тяжкой долей. Писатель не развлекает читателя, а преподносит ему нравственный урок.
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