(4*b-16):2=10, (2+х:7)*8+72, 35:(15-y:8)=5 РЕШИТЕ УРАВНЕНИЯ
Математика
(4*b-16):2=10, (2+х:7)*8+72, 35:(15-y:8)=5 РЕШИТЕ УРАВНЕНИЯ
Ответ(ы):
Гость:
(4×b-16):2=10 4×b-16=10×2 4×b=20+16 b=36:4 b=9 (4×9-16):2=10 (2+x:7)×8=72 2+x:7=72:8 x:7=9-2 x=7×7 x=49 (2+49:7)×8=72 35:(15-y:8)=5 15-y:8=35:5 y:8=15-7 y=8×8 y=64 35:(15-64:8)=5
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