Помогите пожалуйста решить эти 3 задачи.

Гость: Гость:

ЗАДАЧА 1 1. 180+60 = 240 (стр.) - в рукописях вместе 2. 480:240 = 2 3. 180*23 = 360 (стр.) - в первой рукописи 4. 60*2 = 120 (стр.) - во второй рукописи Ответ: в первой рукописи 360 страниц, во второй - 120. ЗАДАЧА 2 1. 240+300 = 540 (км) - за два дня проехала автомашина 2. 540:9 = 60 (км/ч) - скорость 3. 240:60 = 4 (ч) 4. 300:60 = 5 (ч) Ответ: в первый день автомашина ехала 4ч, а во второй - 5. ЗАДАЧА 3 первый способ: 1. 70*6 = 420 (кг) - моркови 2. 70*4 = 280 (кг) - свеклы 3. 420+280 = 700 (кг) второй способ: 1. 6+4 = 10 (ящиков) - приготовили всего 2. 10*70 = 700 (кг) Ответ: всего заготовили 700кг.