Помогите, пожалуйста, умоляю, а то мне купец.:'-(
Химия
Помогите, пожалуйста, умоляю, а то мне купец.:'-(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2NaOH + H2S = Na2S + H2O По уравнению реакции на 80 г гидроксида натрия (два моля по 40 г) необходимо 34 г сероводорода, то есть на 10 г нужно 4.25 г В задаче дается избыток сероводорода, так что образуется средняя соль Na2S Количество определяем из пропорции 80 г NaОН - 78 г Na2S 10 г - 9.75 г Может так?
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