Помогите, пожалуйста, умоляю, а то мне купец.:'-(

Гость: Гость:

2NaOH + H2S = Na2S + H2O По уравнению реакции на 80 г гидроксида натрия (два моля по 40 г) необходимо 34 г сероводорода, то есть на 10 г нужно 4.25 г В задаче дается избыток сероводорода, так что образуется средняя соль Na2S Количество определяем из пропорции 80 г NaОН - 78 г Na2S 10 г - 9.75 г Может так?