Помогите пожалуйста решит логарифмы !
Алгебра
Помогите пожалуйста решит логарифмы !
Ответ(ы):
Гость:
7) (x-5)^2=49 x^2 - 10x + 25 = 49 x^2 - 10x - 24 = 0 x1=12 x2=-2
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