Помогите пожалуйста решить неравенства 1 и 2
Математика
Помогите пожалуйста решить неравенства 1 и 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оба неравенства удобно решать методом интервалов,во втором примере один множитель принимает только положительные значения и его можно отбросить при определении промежутков знакопостоянства.
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