Вычислите: 1)2 4/5:0,7-1,8 2)6:3/4+1,2 3)3/5:0,25+0,6 4)1,6*1/2+3,2 5)0,3*1 4/5-0,24 6)0,8*1 1/4+5,6

Математика
Вычислите: 1)2 4/5:0,7-1,8 2)6:3/4+1,2 3)3/5:0,25+0,6 4)1,6*1/2+3,2 5)0,3*1 4/5-0,24 6)0,8*1 1/4+5,6
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Ответ(ы) на вопрос:
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2 4/5÷0,7-1,8=2,2 1)2 4/5÷0,7=14/5÷7/10=14/5×10/7=2×2=4 2)4-1,8=2,2 6÷3/4+1,2=9,2 1)6÷3/4=6×4/3=2×4=8 2)8+1,2=9,2 3/5÷0,25+0,6=3 1)3/5÷0,25=3/5÷25/100=3/5÷1/4=3/5×4=12/5=2 2/5=2 4/10=2,4 2)2,4+0,6=3 1,6×1/2+3,2=4 1)1,6×1/2=16/10×1/2=8/5×1/2=4/5×1=4/5=8/10=0,8 2)0,8+3,2=4 0,3×1 4/5-0,24=0,8 1)0,3×1 4/5=3/10×9/5=27/50=54/100=0,54 2)0,54+0,24=0,8 0,8×1 1/4+5,6=6,6 1)0,8×1 1/4=8/10×5/4=4/5×5/4=1 2)1+5,6=6,6
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