Помогите ,пожалуйста решить номер 3

Гость: Гость:

Просто везде добавляй окончание ing и все!Если на конце слова уже стоит вот такая "e" то убирай ее с окончания и ставь окончание "ing"Например: come-coming have-having. swim-swiming. go-going. work-working. practise-practising. serve-serving. come-ciming. и продолжай в том же духе,я написал(а) не все ,потому что это легко надеюсь ты поймешь эту тему)Удачи! Ставь <3 и жми на лучший ответ))Пиши мне в ответку спасибо